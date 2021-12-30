2022 LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanı tarih verdi!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınavın 2022 etabı için nefesler tutuldu. Günlerdir sınava hazırlanan adaylar, sınav tarihini öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 LGS hakkında bilgiler...
Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.