2022 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın düzenleneceği tarihi açıkladı. Bu gelişmenin ardından binlerce öğrenci ve ailesi söz konusu sınav tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2022 LGS takvimi...
Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.