2022 LGS ne zaman? İşte yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren tarih

2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihi oldu. 2022 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren tarih...