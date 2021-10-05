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Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 15:58 | 

2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte gelecek yılın Kurban Bayramı tarihi

Gelecek yılın tatil planlarını şimdiden yön vermek vatandaşlar, 2022 kurban bayramının hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan 2022 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman?

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2022 Kurban Bayramına yönelik araştırmalar şimdiden hız kazandı. Kurban ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. İşte, gelecek yılın Kurban Bayramı tarihi...

22022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

3KURBAN KESMENİN HÜKMÜ

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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