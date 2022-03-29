2022 KPSS Önlisans ne zaman? İşte başvuru takvimi

Kamuda memur olmayı bekleyen adayların gündemine, Ön lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri gelmeye başladı. 2022 KPSS Ön lisans başvuruları ÖSYM'nin yapacağı açıklamanın ardından AİS ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Ön lisans başvuru işlemleri ağustos ayında gerçekleşecek. İşte, 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri...
KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.