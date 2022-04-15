2022 KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den gelen açıklama

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.



KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.



KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.