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2022 KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den gelen açıklama

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KPSS başvuru ve sınav tarihi yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman?

1/42022 KPSS ne zaman yapılacak İşte başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den gelen açıklama

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuruları bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde, ön lisans başvuruları 3 Ağustos’ta, ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayacak.

2/4KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

3/42022 KPSS ne zaman yapılacak İşte başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den gelen açıklama

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

4/4İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

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