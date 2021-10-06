2022 KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? İşte gelecek yılın KPSS oturumları hakkında son bilgiler

Memur adaylarının heyecanla beklediği 2022 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS hakkında son gelişmeler...