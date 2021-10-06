2022 KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? İşte gelecek yılın KPSS oturumları hakkında son bilgiler
2022 KPSS takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2022 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
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Memur adaylarının heyecanla beklediği 2022 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS hakkında son gelişmeler...
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2022 KPSS takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında lisans oturumunun temmuz ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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Öte yandan ön lisans KPSS oturumunun da ekim ayında düzenlenebileceği düşünülürken, ortaöğretim KPSS oturumunun da kasım ayında yapılacağı öngörülüyor.
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ÖSYM, 2022'de düzenlenecek tüm KPSS oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihlerini ilan ettiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.