2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman? Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları için geri sayım başladı
2022 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin lisans, önlisans ve lise düzeyi için 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceği ve başvuru takvimi bu yıl bitmeden açıklanacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman?
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Kamu kurumlarında memur olacak vatandaşların yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için araştırmalar hız kazandı. KPSS'nin 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceğini merak eden memur adayları, KPSS'nin farklı eğitim düzeyleri için oturum tarihlerini araştırıyor. İşte, Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvurularında son durum...
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2022 KPSS takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında lisans oturumunun temmuz ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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Öte yandan Ön Lisans KPSS oturumunun da Ekim ayında düzenlenebileceği düşünülürken, ortaöğretim KPSS oturumunun da kasım ayında yapılacağı öngörülüyor.
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ÖSYM, 2022'de düzenlenecek tüm KPSS oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihlerini ilan ettiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.