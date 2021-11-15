2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman? Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları için geri sayım başladı

Kamu kurumlarında memur olacak vatandaşların yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için araştırmalar hız kazandı. KPSS'nin 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceğini merak eden memur adayları, KPSS'nin farklı eğitim düzeyleri için oturum tarihlerini araştırıyor. İşte, Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvurularında son durum...