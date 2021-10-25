2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim tarihi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS oturumları hakkında son bilgiler

2022 KPSS takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2022 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS hakkında son gelişmeler...