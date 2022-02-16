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2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarihler

#DHBT#ÖSYM

'DHBT sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS'nin 2022 DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

1/32022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) ne zaman İşte ÖSYMnin açıkladığı tarihler

Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar, 2022 DHBT sınavı hakkındaki sorgulamalarına hız verdi. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, DHBT sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2022 DHBT takvimi...

2/32022 DHBT TARİHLERİ

2022 DHBT TARİHLERİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022'de yapılacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

3/3DHBT NEDİR

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

 

 

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#DHBT#ÖSYM