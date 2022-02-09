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2022 KPSS başvuruları ne zaman? Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi belli oldu

#2022 KPSS#KPSS

Memur adayları bu yıl da KPSS oturumlarına katılmak için gün sayıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2022 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

1/32022 KPSS başvuruları ne zaman Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi belli oldu

Memur adaylarının heyecanla beklediği 2022 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi, KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, KPSS oturumları hakkında son gelişmeler...

2/32022 KPSS başvuruları ne zaman Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi belli oldu

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

3/32022 KPSS başvuruları ne zaman Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi belli oldu

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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#2022 KPSS#KPSS