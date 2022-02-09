2022 KPSS başvuruları ne zaman? Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi belli oldu

Memur adaylarının heyecanla beklediği 2022 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi, KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, KPSS oturumları hakkında son gelişmeler...
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.