2022 KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve her mezuniyet durumuna göre farklı oturumlarda düzenlenen KPSS'nin 2022 etapları için geri sayım devam ediyor. İşte, 2022 lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...