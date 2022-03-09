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2022 KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

#2022 KPSS Başvuruları#2022 KPSS#KPSS

2022 KPSS başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS başvurularının tamamlanmasının ardından gözler lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. Memur olmak isteyen adayların belirtilen başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2022 KPSS başvuruları ne zaman?

1/32022 KPSS başvuruları ne zaman İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve her mezuniyet durumuna göre farklı oturumlarda düzenlenen KPSS'nin 2022 etapları için geri sayım devam ediyor. İşte, 2022 lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...

2/32022 KPSS başvuruları ne zaman İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

3/32022 KPSS başvuruları ne zaman İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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#2022 KPSS Başvuruları#2022 KPSS#KPSS