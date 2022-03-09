2022 KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS oturum ve başvuru takvimi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve her mezuniyet durumuna göre farklı oturumlarda düzenlenen KPSS'nin 2022 etapları için geri sayım devam ediyor. İşte, 2022 lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.