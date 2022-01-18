KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK ve ASEM başvuruları başladı...

Yeni dönemde 366 aktif branş

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.



Uzaktan eğitimler



KOMEK pandemi döneminde Konya’dan ve Konya dışından kursiyerlerin katılımıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu uzaktan eğitimlerde; Fusion 360, Linux Eğitimi (Ubuntu), Python İle Programlama, Wordpress Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bilgisayar Destekli Nakış Desen Tasarımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Korece Temel, Yağlı Boya Resim, Karakalem - Sulu Boya Resim, Illustrator Eğitimi, Cimatron ile Modelleme, Kağıt Rölyef, Revit İle Modelleme, Güzel Konuşma Atölyesi gibi 85 farklı branşta eğitim verilecek.



Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor.