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KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK ve ASEM başvuruları başladı...

#KOMEK#2022 KOMEK #KOMEK Başvuru

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı. Bahar döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK, başvurularını online sistem üzerinden alacak. Peki, KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

1/3KOMEK başvurusu nasıl yapılır 2022 KOMEK ve ASEM başvuruları başladı...

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımız ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimizde yeni dönem kayıtları başladı. 18 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak.

2/3Yeni dönemde 366 aktif branş

Yeni dönemde 366 aktif branş

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

Uzaktan eğitimler

KOMEK pandemi döneminde Konya’dan ve Konya dışından kursiyerlerin katılımıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu uzaktan eğitimlerde; Fusion 360, Linux Eğitimi (Ubuntu), Python İle Programlama, Wordpress Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bilgisayar Destekli Nakış Desen Tasarımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Korece Temel, Yağlı Boya Resim, Karakalem - Sulu Boya Resim, Illustrator Eğitimi, Cimatron ile Modelleme, Kağıt Rölyef, Revit İle Modelleme, Güzel Konuşma Atölyesi gibi 85 farklı branşta eğitim verilecek.

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor.

3/3Çocuk oyun salonları

Çocuk oyun salonları

3-6 yaş çocukları olan bayan kursiyerlere kapılarını açan KOMEK, annelere çocuklarını güvende hissedecekleri ortamlar sunuyor. Çocuk oyun salonlarında eğitici annelik branşında ihtisas yapmış uzmanlar tarafından çocuklara okul öncesi eğitim verilirken aynı zamanda KOMEK atölyelerinde üretilen sağlıklı, eğitici ve eğlenceli oyuncaklarla çocukların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olunurken eğlenceli anlar yaşamalarını sağlıyor.Konya merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

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