2022 Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir? Kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Aşı olmadan yan etki hissettiler Hangisi gerçek, hangisi değilAşı olmadan yan etki hissettiler! Hangisi gerçek, hangisi değil?#Pandemi
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Numaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… Sen şanslısın denilince tekrar oynadıNumaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… 'Sen şanslısın' denilince tekrar oynadı#Kayseri
Çapraz sorguda itiraf etmişti Azranın duruşmasında gerginlik çıktıÇapraz sorguda itiraf etmişti! Azra'nın duruşmasında gerginlik çıktı#Antalya
Bölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi miBölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi mi?#Deprem
En büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldıEn büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldı! #Uzay Yolculuğu
Bu nasıl anne Öz kızını ayının önüne böyle attıBu nasıl anne! Öz kızını ayının önüne böyle attı#Özbekistan
Dünyanın en büyük varlık fonunun CEOsundan enflasyon uyarısıDünyanın en büyük varlık fonunun CEO'sundan enflasyon uyarısı#Norveç Varlık Fonu
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacakABD'den sonra İngiltere de devreye girdi! 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak'#RUSYA
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
HABERLEREkonomi Haberleri

2022 Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir? Kıdem tazminatı hesaplama tablosu

#Kıdem Tazminatı#Asgari Ücret#Brüt Ücret

Kıdem tazminatı 2022 yılı tavanı milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı yeni yıl için belirlendi. 2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 artırılarak brüt 5.004 lira oldu. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu ile ortaya çıkan kıdem tazminatı da asgari ücret ile beraber artmış oldu. Gözler şimdi 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplamalarına çevrildi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, yeni yıl kıdem tazminatı hesaplama bilgileri.

1/62022 Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir Kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Kıdem tazminatı ne kadar, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesi ile kıdem tazminatının tavanı 2022’de yüzde 27.9 artış gösterdi. 2022 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak tazminat tutarı 10.596 lira olarak belirlendi.

2/62022 Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir Kıdem tazminatı hesaplama tablosu

İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatı alabilen çalışanların işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamı ile giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor.

3/6KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 10 bin 596 liraya yükseldi.

4/6KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor.

5/62022 Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir Kıdem tazminatı hesaplama tablosu

2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 artırılarak brüt 5.004 lira oldu. Böyle 2022 yılında kıdem tazminatı alacakların tazminat tutarı da ciddi arttı. Örneğin, asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, 50.040 lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesinti yapılıyor. Bu yıl için kıdem tazminatının tavanı 10 bin 596 lira olarak belirlendi. Peki, kıdem tazminatında 10 bin 596 liralık tavan ne anlama geliyor? En basit anlatımla, çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı hesaplanırken 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak. Örneğin, brüt maaşınız 12 bin lira olsa da tazminat 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak.

6/6KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Tazminat alabilmek için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıdem Tazminatı#Asgari Ücret#Brüt Ücret