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GeriGündem 2022 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? İşte Kaymakam alım sınavından son bilgiler
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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 14:03 | 

2022 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? İşte Kaymakam alım sınavından son bilgiler

ÖSYM tarafından organize edilen Kaymakam Adaylığı Sınavı'nın 2022 etabı için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin katılım sağlamak isteyeceği sınavın 2022 tarihi sorgulanıyor. Peki, 2022 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihi de merak ediliyor. İşte, Kaymakam alım sınavından son bilgiler...
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2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru ve diğer tarihler henüz netleşmedi. 2021 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 26 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Sınav ise 10 Temmuz'da organize edilmişti.
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Bu bilgiler ışığında bu yıl da benzer tarihlerde başvuruların olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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