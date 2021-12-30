2022 Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İşte Kaymakam alım sınavında son durum

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru ve diğer tarihler henüz netleşmedi. 2021 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 26 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Sınav ise 10 Temmuz'da organize edilmişti.