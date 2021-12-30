2022 Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İşte Kaymakam alım sınavında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, 2022 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından organize edilen Kaymakam Adaylığı Sınavı'nın 2022 etabı için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin katılım sağlamak isteyeceği sınavın 2022 tarihi sorgulanıyor. İşte, Kaymakam Adaylığı Sınavı hakkında ayrıntılar...