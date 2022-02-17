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2022 Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih

#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi

İslam dünyası için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin, 2022'de ne zaman olduğu yeni yılın gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. 'Kadir Gecesi 2022 yılında ne zaman idrak edilecek?' sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar, ayrıca Kadir Gecesi'nin önemini de merak ediyor. Peki, 2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

1/32022 Kadir Gecesi ne zaman İşte Diyanetin verdiği tarih

2022 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, binlerce vatandaş tarafından merak edilen konuların başında gelmeye başladı. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2/32022 KADİR GECESİ TARİHİ

2022 KADİR GECESİ TARİHİ

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

3/3KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

 

 

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