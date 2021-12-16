MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2022 İSG ne zaman yapılacak? İşte İSG başvuru tarihleri
GeriGündem 2022 İSG ne zaman yapılacak? İşte İSG başvuru tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 23:45 | 

2022 İSG ne zaman yapılacak? İşte İSG başvuru tarihleri

ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na katılım sağlayacak adayların beklediği sınav takvimini açıkladı. 2021'de olduğu gibi 2022'de de iki kez düzenlenecek sınava on binlerce kişinin başvurması bekleniyor. Peki, 2022 İSG ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2022 takvimini ilan etmesi ile birlikte, İSG sınavı olarak bilinen oturumların tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2022 İSG sınav ve başvuru takvimi...
2
İSG’nin birinci ve ikinci sınavları ile ilgili takvim şu şekilde;

İSG 2022/1 başvuru tarihi 25 Mart–4 Nisan, sınav tarihi 15 Mayıs 2022, sonuç tarihi ise 7 Haziran 2022

3
İSG 2022/2 başvuru tarihi 26 Ekim–2 Kasım, sınav tarihi 11 Aralık 2022, sonuç tarihi ise 3 Ocak 2023

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi