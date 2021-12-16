2022 İSG ne zaman yapılacak? İşte İSG başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2022 takvimini ilan etmesi ile birlikte, İSG sınavı olarak bilinen oturumların tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2022 İSG sınav ve başvuru takvimi...