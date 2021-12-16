2022 İSG ne zaman yapılacak? İşte İSG başvuru tarihleri
ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na katılım sağlayacak adayların beklediği sınav takvimini açıkladı. 2021'de olduğu gibi 2022'de de iki kez düzenlenecek sınava on binlerce kişinin başvurması bekleniyor. Peki, 2022 İSG ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2022 takvimini ilan etmesi ile birlikte, İSG sınavı olarak bilinen oturumların tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2022 İSG sınav ve başvuru takvimi...