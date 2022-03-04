2022 İOKBS ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı Bursluluk Sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.