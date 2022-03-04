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2022 İOKBS ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı Bursluluk Sınav takvimi

#MEB#İOKBS

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman?

1/32022 İOKBS ne zaman İşte MEBin açıkladığı Bursluluk Sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2/3MEBİN AÇIKLADIĞI TARİH

MEB'İN AÇIKLADIĞI TARİH

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

3/32022 İOKBS ne zaman İşte MEBin açıkladığı Bursluluk Sınav takvimi

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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#MEB#İOKBS