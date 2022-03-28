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2022 İMSAKİYESİ | İl il iftar ve sahur vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde Diyanet İşleri Ramazan İmsakiyesi

#İftar Saatleri#İmsakiye 2022#İftara Ne Kadar Kaldı

İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il için belli oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının birinci günü, 2 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2022 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı.

1/62022 İMSAKİYESİ | İl il iftar ve sahur vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde Diyanet İşleri Ramazan İmsakiyesi

Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2022 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

2/6İL İL İFTAR SAATLERİ

İL İL İFTAR SAATLERİ

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 2 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.20, İstanbul’da 19.36, İzmir’de 19.42'de yapılacak.

3/6İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1219:3620:58*
203.04.202205:1019:3720:59
304.04.202205:0819:3821:01
405.04.202205:0619:3921:02
506.04.202205:0419:4021:03
607.04.202205:0219:4121:05
708.04.202205:0019:4321:06
809.04.202204:5919:4421:07
910.04.202204:5719:4521:09
1011.04.202204:5519:4621:10
1112.04.202204:5319:4721:11
1213.04.202204:5119:4821:13
1314.04.202204:4919:4921:14
1415.04.202204:4719:5021:15
1516.04.202204:4519:5121:17
1617.04.202204:4319:5221:18
1718.04.202204:4119:5321:20
1819.04.202204:3919:5421:21
1920.04.202204:3719:5521:23
2021.04.202204:3619:5621:24
2122.04.202204:3419:5721:25
2223.04.202204:3219:5821:27
2324.04.202204:3020:0021:28


İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/6ANKARA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202204:5906:2519:20
203.04.202204:5706:2319:21
304.04.202204:5506:2219:22
405.04.202204:5306:2019:23
506.04.202204:5106:1819:24
607.04.202204:5006:1719:25
708.04.202204:4806:1519:26
809.04.202204:4606:1419:27
910.04.202204:4406:1219:28
1011.04.202204:4206:1119:29
1112.04.202204:4006:0919:30
1213.04.202204:3906:0719:31
1314.04.202204:3706:0619:32
1415.04.202204:3506:0419:33
1516.04.202204:3306:0319:34
1617.04.202204:3106:0119:35
1718.04.202204:2906:0019:36
1819.04.202204:2705:5919:37
1920.04.202204:2605:5719:38
2021.04.202204:2405:5619:39
2122.04.202204:2205:5419:40
2223.04.202204:2005:5319:41
2324.04.202204:1805:5119:42

5/6İZMİR İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202205:2506:4819:42
203.04.202205:2306:4719:43
304.04.202205:2106:4519:44
405.04.202205:2006:4419:45
506.04.202205:1806:4219:46
607.04.202205:1606:4119:47
708.04.202205:1406:3919:48
809.04.202205:1306:3819:48
910.04.202205:1106:3619:49
1011.04.202205:0906:3519:50
1112.04.202205:0706:3319:51
1213.04.202205:0606:3219:52
1314.04.202205:0406:3119:53
1415.04.202205:0206:2919:54
1516.04.202205:0006:2819:55
1617.04.202204:5906:2619:56
1718.04.202204:5706:2519:57
1819.04.202204:5506:2319:58
1920.04.202204:5306:2219:59
2021.04.202204:5206:2120:00
2122.04.202204:5006:1920:01
2223.04.202204:4806:1820:02
2324.04.202204:4706:1720:03

6/6BURSA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

BURSA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202205:1306:4019:35
203.04.202205:1206:3819:36
304.04.202205:1006:3619:37
405.04.202205:0806:3519:38
506.04.202205:0606:3319:39
607.04.202205:0406:3219:40
708.04.202205:0206:3019:41
809.04.202205:0006:2919:42
910.04.202204:5906:2719:43
1011.04.202204:5706:2519:45
1112.04.202204:5506:2419:46
1213.04.202204:5306:2219:47
1314.04.202204:5106:2119:48
1415.04.202204:4906:1919:49
1516.04.202204:4706:1819:50
1617.04.202204:4606:1619:51
1718.04.202204:4406:1519:52
1819.04.202204:4206:1319:53
1920.04.202204:4006:1219:54
2021.04.202204:3806:1019:55
2122.04.202204:3606:0919:56
2223.04.202204:3506:0819:57
2324.04.202204:3306:0619:58

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