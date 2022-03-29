2022 Grammy ne zaman? İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi

Müzik dünyasında herkesin nefesini tutarak beklediği Grammy Ödülleri 2022 adayları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Jon Batiste 11 dalda adaylıkla öne çıkan isim oldu. Onun ardından sekiz dalda adaylıkla Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. yedi dalda adaylıkla Billie Eilish ve Olivia Rodrigo izliyor.