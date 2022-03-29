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2022 Grammy ne zaman? İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri kısa bir süre sonra sahiplerini bulacak. 31 Ocak’ta Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da kapalı alanda yapılması planlanan 64. Grammy Ödül Töreni, nisan ayına ertelenmişti. Peki, 2022 Grammy ne zaman? İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi…

1/32022 Grammy ne zaman İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi

Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Oscar gecesi ardından gözler Grammy Ödüllerine çevrildi. Covid-19 nedeniyle ertelenen Grammy ödülleri 4 Nisan’da sahiplerini bulacak. CBS’de canlı yayınlanacak ve Trevor Noah tarafından sunulacak.

2/32022 Grammy ne zaman İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi

Müzik dünyasında herkesin nefesini tutarak beklediği Grammy Ödülleri 2022 adayları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Jon Batiste 11 dalda adaylıkla öne çıkan isim oldu. Onun ardından sekiz dalda adaylıkla Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. yedi dalda adaylıkla Billie Eilish ve Olivia Rodrigo izliyor.

3/32022 Grammy ne zaman İşte 64. Grammy Ödül Töreni tarihi
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