2022 Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman? İşte bu yıl kutlama tarihi
Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimleri veriliyor. Enerji Tasarrufu Haftası'nda, belediyeler ve kamu kurumları toplum yararına çalışmalar sürdürüyor. Pek çok kişi de bu haftanın güncel tarihini araştırıyor. Peki, Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman?
Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve projeler hayata geçiriliyor. Pek çok vatandaş da bu önemli haftanın bu yıl ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. İşte, bu yıl kutlama tarihi...
Enerji tasarrufu için şunlar yapılmalıdır;
* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.
* Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.
* Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.
* Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt florasan ampulleri seçin.
* Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.
* Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.
* Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.
* İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın
* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.
* Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.
* Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.
* Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt florasan ampulleri seçin.
* Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.
* Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.
* Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.
* İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın