2022 Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman? İşte bu yıl kutlama tarihi

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve projeler hayata geçiriliyor. Pek çok vatandaş da bu önemli haftanın bu yıl ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. İşte, bu yıl kutlama tarihi...