2022 Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? İşte açıklanacağı tarih...
2022 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da internette aranan konular arasında oldu. 65 yaş üstü aylıklarının da belirlendiği asgari ücret açıklamasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 2022 yılında yapılacak enflasyon açıklaması ile birlikte memur ve emekli zammı da açıklanmış olacak. Peki Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar
Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.