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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 16:35 | 

2022 Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? İşte açıklanacağı tarih...

2022 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da internette aranan konular arasında oldu. 65 yaş üstü aylıklarının da belirlendiği asgari ücret açıklamasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 2022 yılında yapılacak enflasyon açıklaması ile birlikte memur ve emekli zammı da açıklanmış olacak. Peki Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar

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Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde oranında zam yapıldı. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4253 liraya yükseldi.
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Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı.
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Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.
42022 memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak

2022 memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?

2022 enflasyon rakamları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Bu verilerle birlikte memur ve emekli zammı da belirlenmiş olacak
565 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

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