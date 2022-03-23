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2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum

#Emekli#Bayram#İkramiye

Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Bayram öncesi en çok merak edilenlerden biri de emekli bayram ikramiyelerine zam olup olmayacağı. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı?

1/32022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum

Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. 2022 başında yapılan memur ve emekli maaş zamlarının ardından bu yıl ne kadar ödeme yapılacağı ise merak konusu İşte, emekli bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeler...

2/3EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

3/3BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU

BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım:

2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli” diyor.

Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte yüzde 30.5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim.

 

 

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#Emekli#Bayram#İkramiye