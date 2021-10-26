2022 EKPSS tarihi belli oldu mu? İşte EKPSS hakkında son bilgiler
Engellilerin, kamuda istihdamı için ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavının, 2022 etabı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl öncesi engelli memur adaylarının tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2022 EKPSS tarihi belli oldu mu?
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Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuru ve sınav tarihi, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte, 2022 EKPSS takvimi ile ilgili son bilgiler...
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EKPSS TARİHİ BELLİ OLDU MU?
KPSS'nin engelli bireylere yönelik oturumu 2 yıldan bir yapılıyor. EKPSS oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.