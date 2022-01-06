2022 EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 EKPSS takvimi açıkladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de EKPSS oturumunun başvuru ve sınav takvimi oldu. Söz konusu EKPSS oturumlarına binlerce memur adayı katılım sağlıyor. Peki, 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı. Bu gelişmenin ardından engelli memur adaylarının EKPSS araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 EKPSS takvimi...