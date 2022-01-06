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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 09:18 | 

2022 EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 EKPSS takvimi açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de EKPSS oturumunun başvuru ve sınav takvimi oldu. Söz konusu EKPSS oturumlarına binlerce memur adayı katılım sağlıyor. Peki, 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı. Bu gelişmenin ardından engelli memur adaylarının EKPSS araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 EKPSS takvimi...
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek.
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Öte yandan bu sınav için geç başvuru günü de 9 Mart 2022 olarak belirlendi. EKPSS oturumunun sonuçları ise 20 Mayıs 2022'de adayların erişimine açılacak.
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