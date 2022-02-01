2022 dini bayramlar ne zaman? İşte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2022 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2022 yılı için kutlanacağı tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 2022 dini bayram tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.