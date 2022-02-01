2022 dini bayramlar ne zaman? İşte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2022 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2022 yılı için kutlanacağı tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 2022 dini bayram tarihleri...