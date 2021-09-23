27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin hemen ardından ise en çok merak edilenlerden biri 2022 DGS başvuru ve sınav takvimi oldu. Peki, 2022 DGS tarihi belli oldu mu?
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2022 DGS tarihi pek çok ön lisans mezunu adayın gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerini dört lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin gelecek yılki takvimini şimdiden sorguluyor. İşte, 2022 DGS tarihi hakkında gelişmeler...
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2022 DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.
DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.
Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.