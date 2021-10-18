2022 DGS sınav ve başvuru takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aday öğrenciler söz konusu sınavın 2022 takvimini sorguluyor. Peki, 2022 DGS ne zaman yapılacak?
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2022 DGS sınavına yönelik araştırmalar yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. Söz konusu DGS'nin 2021 yılına ait tüm işlemlerinin tamamlanması ile birlikte şimdi de gelecek yılki etabı sorgulanıyor. İşte, 2022 DGS hakkında ayrıntılar...
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2022 DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.
DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.
Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.