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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 20:30 | 

2022 DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dikey Geçiş Sınavı takvimi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022 DGS) takvimi belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav, gelecek yıl Temmuz ayında organize edilecek. Başvuruları ise Mayıs ayında alınacak. Peki, 2022 DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman başlayacak?

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Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için takvim netlik kazandı. 2022 DGS takvimi ilgili öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aday öğrenciler söz konusu sınavın 2022 tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı takvimi...
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2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
32022 DGS TAKVİMİ

2022 DGS TAKVİMİ

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
4DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
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