2022 DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dikey Geçiş Sınavı takvimi
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022 DGS) takvimi belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav, gelecek yıl Temmuz ayında organize edilecek. Başvuruları ise Mayıs ayında alınacak. Peki, 2022 DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için takvim netlik kazandı. 2022 DGS takvimi ilgili öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aday öğrenciler söz konusu sınavın 2022 tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı takvimi...