2022 DGS başvuruları ne zaman? İşte sınav detayları

DGS başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl temmuz ayında düzenlenecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzuna göre işlemlerini tamamladıktan sonra sınava 3 Temmuz'da girecekler. İşte DGS başvuruları hakkında bilgiler
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.