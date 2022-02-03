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2022 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

#DGS#2022 DGS#ÖSYM

Ocak ayı ile birlikte, 2022 DGS'nin başvuru süreci ve sınav tarihine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Söz konusu sınavın yılda bir kez yapılan oturumuna katılım sağlamak isteyen kişiler, ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimini sorguluyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

1/42022 DGS başvuruları ne zaman başlıyor İşte ÖSYMnin açıkladığı takvim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen ve iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için başvuru tarihi merak konusu oldu. İşte, DGS başvuruları hakkında tarih bilgisi...

2/42022 DGS NE ZAMAN

2022 DGS NE ZAMAN?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

3/4DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

4/4DGSYE KİMLER KATILIYOR

DGS'YE KİMLER KATILIYOR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

 

 

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#DGS#2022 DGS#ÖSYM