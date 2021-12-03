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GeriEkonomi 2022 Bütçe takvimi belli oldu: Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 14:30 | 

2022 Bütçe takvimi belli oldu: Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2022 Bütçe takvimi belli oldu. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak ve aralık ayı ortasına kadar devam edecek. 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

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1
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.
2
2022 Bütçe görüşmeleri 6 Aralık Pazartesi günü Genel Kurulu’nda başlayacak. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Böylece 6 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmeleri 17 Aralık’ta tamamlanacak.
3
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmek üzere her gün saat 10.00’dan itibaren bir araya gelecek. Komisyon, yalnızca pazartesi günleri 11.00'de görüşmeye başlayacak.
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