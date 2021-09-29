2022 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2022 etabı hakkındaki araştırmalar başladı. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 2022 yılı için şimdiden araştırma konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlama hedefinde olan öğrenciler, MEB'in açıklamalarına odaklandı. İşte, 2022 Bursluluk Sınavı tarihi ile ilgili son bilgiler...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.
Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.
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Söz konusu sınavın, gelecek yıl da benzer tarihlerde düzenlenebileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.