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2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS tarihi

#2022 Bursluluk Sınavı#MEB

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2022'de hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2022 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

1/32022 Bursluluk Sınavı ne zaman İşte MEB İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2022'de ne zaman uygulanacağı, araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...

2/3TARİH BELLİ OLDU

TARİH BELLİ OLDU

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

3/32022 Bursluluk Sınavı ne zaman İşte MEB İOKBS tarihi

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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#2022 Bursluluk Sınavı#MEB