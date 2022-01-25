2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2022'de ne zaman uygulanacağı, araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...
Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.