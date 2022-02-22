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2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte İOKBS tarihi

#MEB#İOKBS

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman?

1/32022 Bursluluk Sınavı ne zaman İşte İOKBS tarihi

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2/3MEB SINAV TARİHİNİ AÇIKLADI

MEB SINAV TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

3/32022 Bursluluk Sınavı ne zaman İşte İOKBS tarihi

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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#MEB#İOKBS