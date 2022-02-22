2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte İOKBS tarihi

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...