2022 Bursluluk sınavı ne zaman? İşte İOKBS oturumundan son detaylar

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.



Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.



