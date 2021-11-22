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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 16:14 | 

2022 Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? İşte gelecek yılın İOKBS oturumundan son bilgiler

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2022 etabı için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek. Peki, 2022 Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

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2022 Bursluluk sınavının net tarihi, Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilecek. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'na, her yıl on binlerce öğrenci katılım sağlıyor. İşte, gelecek yılın İOKBS oturumundan son bilgiler...
2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.

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Söz konusu sınavın, gelecek yıl da benzer tarihlerde düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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