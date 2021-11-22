2022 Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? İşte gelecek yılın İOKBS oturumundan son bilgiler
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2022 etabı için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek. Peki, 2022 Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?
2022 Bursluluk sınavının net tarihi, Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilecek. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'na, her yıl on binlerce öğrenci katılım sağlıyor. İşte, gelecek yılın İOKBS oturumundan son bilgiler...