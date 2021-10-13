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GeriGündem 2022 Bursluluk Sınav tarihi belli oldu mu? İşte gelecek İOKBS oturumu hakkında son durum
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Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 12:48 | 

2022 Bursluluk Sınav tarihi belli oldu mu? İşte gelecek İOKBS oturumu hakkında son durum

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 2022 yılı için şimdiden araştırma konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlama hedefinde olan öğrenciler, MEB'in açıklamalarına odaklandı. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu?

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2022 etabı hakkındaki araştırmalar başladı. İşte, gelecek İOKBS oturumu hakkında son durum...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.

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Söz konusu sınavın, gelecek yıl da benzer tarihlerde düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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