2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımında son gelişmeler

4 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Bu gelişme ile birlikte, beklenti içinde olan pek çok adayın araştırmaları hız kazandı. İşte, bekçi alımında son gelişmeler...