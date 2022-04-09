2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımında son gelişmeler

4 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Bu gelişme ile birlikte, beklenti içinde olan pek çok adayın araştırmaları hız kazandı. İşte, bekçi alımında son gelişmeler...
Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.