2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Resmi Gazete'nin geçen günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. İşte, 2022 Bekçi alımı hakkında son bilgiler...