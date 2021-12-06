2022 bekçi alÄ±mÄ± ne zaman yapÄ±lacak? BaÅŸvuru ÅŸartlarÄ± nedir? Ä°ÅŸte gündemdeki geliÅŸmeler
BekÃ§i alÄ±mÄ± 2022 baÅŸvuru detaylarÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶rev almak isteyen pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu olmaya devam ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iÃ§erisinde hemen her ÅŸehir iÃ§in yÃ¼zlerce bekÃ§i alÄ±mÄ± yapan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2022 yÄ±lÄ± iÃ§in henÃ¼z planlamalarÄ±nÄ± duyurmadÄ±. BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile detaylarÄ±n belli olmasÄ± bekleniyor. Peki, BekÃ§i alÄ±mÄ± 2022 baÅŸvuru sÃ¼reci ne zaman baÅŸlÄ±yor? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
BekÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in yapÄ±lacak olan resmi merci aÃ§Ä±klamalarÄ± merakla takip edilmeye devam ediliyor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlemesi halinde 2022 bekÃ§i alÄ±m sÃ¼reci eriÅŸime aÃ§Ä±labilecek ve kurumun resmi internet sitesi Ã¼zerinden E-Devlet baÄŸlantÄ±sÄ± ile baÅŸvuru yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, bekÃ§i alÄ±mÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
BAÅžVURULAR NE ZAMAN YAPILABÄ°LECEK?
BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda herhangi bir tarih bilgisi paylaÅŸÄ±lmadÄ±. 2022 yÄ±lÄ± itibariyle alÄ±m yapÄ±lmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile birlikte ele alÄ±nacak.
BekÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar ÅŸu ÅŸekilde olacak;
BekÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar ÅŸu ÅŸekilde olacak;
BÃœTÃ‡E GÃ–RÃœÅžMELERÄ° NE ZAMAN?
2022 BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 6 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Genel Kuruluâ€™nda baÅŸlayacak. BÃ¼tÃ§e takvimine gÃ¶re, 2022 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hafta sonu dahil olmak Ã¼zere 12 gÃ¼n sÃ¼recek. BÃ¶ylece 6 AralÄ±kâ€™ta baÅŸlayan bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 17 AralÄ±kâ€™ta tamamlanacak.
ARANAN ÅžARTLAR NELER OLACAK?
BekÃ§i alÄ±mÄ± 2022 iÃ§in ÅŸartlar ve koÅŸullar hakkÄ±nda henÃ¼z bir duyuru yapÄ±lmadÄ±. Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bekÃ§i alÄ±mÄ± sÃ¼recinde adaylarda aÅŸaÄŸÄ±da yer alan 17 maddelik temel ÅŸartlar aranmÄ±ÅŸtÄ±;
1-TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dÃ¢hil) ile 27 (dÃ¢hil) arasÄ±nda olmak.
(Beden kitle endeksinizi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan Ã¶lÃ§ebilirsiniz.),
5-Askerlik Ã¶devini tamamlamÄ±ÅŸ olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ± yatmamÄ±ÅŸ olmak,
7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,
8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,
12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,
13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,
1-TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dÃ¢hil) ile 27 (dÃ¢hil) arasÄ±nda olmak.
(Beden kitle endeksinizi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan Ã¶lÃ§ebilirsiniz.),
5-Askerlik Ã¶devini tamamlamÄ±ÅŸ olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ± yatmamÄ±ÅŸ olmak,
7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,
8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,
12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,
13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,