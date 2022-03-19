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2022 BEKÇİ ALIMI: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir? PA.edu.tr detayları...

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Bekçi alımı ne zaman sorusu, bekçilik başvurularını yapacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2022 bekçilik başvuruları için gözler son dakika duyuruya çevrildi. Bekçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Yayınlanan duyuru ile başlayacak olan bekçilik başvuruları sonrası adaylar sözlü yazılı ve parkur sınavlarına katılım sağlayacaklar. Peki, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte, bekçilik başvuruları hakkında ayrıntılar.

1/62022 BEKÇİ ALIMI: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir PA.edu.tr detayları...

Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri için adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesine odaklandı. Her yıl yapılan bekçi alımının bu sene ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.

2/62022 BEKÇİ ALIMI: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir PA.edu.tr detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik başvuru şartları ile başvuru kılavuzu yayınlanıyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. Peki, 3 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte, 2022 bekçilik başvuru şartları ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

3/6BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

4/62022 BEKÇİ ALIMI: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir PA.edu.tr detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

5/6BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

6/62022 BEKÇİ ALIMI: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir PA.edu.tr detayları...

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,



6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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