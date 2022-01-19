2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte bekçi istihdamında son durum

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığınca yayınlanacak bekçilik kılavuzu için detaylar merak ediliyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler ocak ayı ile birlikte arttı. 2022 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. İşte, 2022 bekçi alımı başvuru tarihinde son bilgiler...
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.