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2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte bekçi istihdamında son durum

#Bekçi#Bekçi Alımı

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Henüz başvuruların başlamaması adayları beklentiye soktu. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

1/32022 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak İşte bekçi istihdamında son durum

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığınca yayınlanacak bekçilik kılavuzu için detaylar merak ediliyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler ocak ayı ile birlikte arttı. 2022 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. İşte, 2022 bekçi alımı başvuru tarihinde son bilgiler...

2/3BEKÇİ İSTİHDAMINDA SON DURUM

BEKÇİ İSTİHDAMINDA SON DURUM

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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