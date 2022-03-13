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2022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi alımı kararı yayımlandı

#Bekçi Alımı#2022 Bekçi Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Resmi Gazete'nin geçen günlerdeki sayılarınan birinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. Peki, 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

1/42022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu Bekçi alımı kararı yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bu gelişmenin ardından 2022 bekçi alımı başvuruları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2022 Bekçi alımı hakkında son bilgiler...

2/42022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu Bekçi alımı kararı yayımlandı

Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.

3/4BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

4/42022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu Bekçi alımı kararı yayımlandı

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

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#Bekçi Alımı#2022 Bekçi Alımı