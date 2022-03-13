2022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi alımı kararı yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bu gelişmenin ardından 2022 bekçi alımı başvuruları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2022 Bekçi alımı hakkında son bilgiler...