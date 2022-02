2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu

En İyi İngiliz Filmi



After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing



En İyi Orijinal Senaryo



Being The Ricardos - Aaron SorkinBelfast - Kenneth Branagh

Don’t Look Up - Adam McKay

King Richard - Zach Baylin

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson



En İyi Uyarlama Senaryo



CODA - Sian Heder

Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi

Dune - Dennis Villeneuve

The Lost Daughter - Magie Gyllenhaal

The Power of the Dog - Jane Campion



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Caitríona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana Debose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing



En İyi Kadın Oyuncu



Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – Coda

Renate Reinsve – The Worst Person in the World

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Passing



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Mike Faist – West Side Story

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog



En İyi Erkek Oyuncu



Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard



En İyi Yönetmen



After Love – Aleem Khan

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Happening – Audrey Diwan

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Power of the Dog – Jane Campion

Titane – Julia Ducournau



En İyi Film



Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog



Yabancı Dildeki En İyi Film



Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto

The Hand of God – Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli

Parallel Mothers – Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar

Petite Maman – Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur

The Worst Person in the World – Joachim Trier, Thomas Robsahm



En İyi Belgesel



Becoming Cousteau – Liz Garbus, Dan Cogan

Cow – Andrea Arnold, Kat Mansoor

Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

The Rescue – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. Van Sandwijk

Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Ahmir “Questlove” Thompson,

David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel



En İyi Animasyon Film



Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer

Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

Luca – Enrico Casarosa, Andrea Warren

The Mitchells Vs the Machines – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller

En İyi Müzik



Being the Ricardos – Daniel Pemberton

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

The French Dispatch – Alexandre Desplat

The Power of the Dog – Jonny Greenwood



En İyi Cast



Boiling Point – Carolyn Mcleod

Dune – Francine Maisler

The Hand of God – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco

King Richard – Rich Delia, Avy Kaufman

West Side Story – Cindy Tolan



En İyi Sinematografi



Dune – Greig Fraser

Nightmare Alley – Dan Laustsen

No Time to Die – Linus Sandgren

The Power of the Dog – Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth – Bruno Delbonnel