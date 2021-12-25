2022 Aşure Günü ne zaman? İşte Muharrem ayının başlayacağı tarih
Muharrem ayı içerisindeki en önemli günlerden biri olan Aşure Gününe uzun bir zaman olmasına rağmen tarih araştırmaları yoğunlaştı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure gününün gelecek yıl ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geleceği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? İşte 2022 Muharrem ayının başlayacağı tarih...
Arapçada on anlamına gelen 'aşara kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharremin onuncu gününe denk geliyor. İşte, 2022 Aşure Günü tarihi...
2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.