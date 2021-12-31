2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Şubat celp tarihi

ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.



Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).



