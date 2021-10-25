2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret zammında son durum

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı.



İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.



