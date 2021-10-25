2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret zammında son durum
Çalışma hayatının içinde yer alan yüz binlerce çalışan, asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2021'nin son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
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Asgari ücret zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. İşte, asgari ücret zammında son durum...
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı.
İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
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Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.