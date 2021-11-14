2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler
Asgari ücret 2022 zammı gündemde yer almaya devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti ne zaman belirleyeceği merak konusu oldu. Çalışma hayatı içinde yer alan milyonlarca asgari ücretli işçi, 2022 asgari ücret zammının ne zaman belli olacağını ve zam miktarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Peki, asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
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Asgari ücret, 2022 yılında ne kadar olacağı ile merak ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala, asgari ücret tespit komisyonunun toplantılarının tarihi gündemde yer alıyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi. İşte, Asgari ücret zammında son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerdeki yazısında asgari ücret konusuna yer verdi. İşte Selvi’nin konu ile ilgili açıklaması…
Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor.
Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor.
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BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.
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2022 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.